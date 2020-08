De Omgevingsdienst Midden-Holland waarschuwt dat de waterkwaliteit van verschillende recreatieplassen in de Leidse regio niet in orde is vanwege blauwalg, volgens de controle van afgelopen week.

Het negatieve zwemadvies voor de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest blijft van kracht. Dit geldt ook voor de waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden. Zwemmen in deze plassen kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken, en wordt daarom afgeraden.

Er is gewaarschuwd voor zwemmen in 't Joppe bij de Kagerplassen. De overige zwemlocaties aan de Kagerplassen zijn in orde bevonden.

Daarnaast is bij de Vadedoplas in Leiderdorp deze week een normoverschrijding van de waterkwaliteit vastgesteld.

De Omgevingsdienst adviseert om de actuele waterkwaliteit in de gaten te houden op de website.