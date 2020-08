De politie heeft rondom de Leidse Hout borden geplaatst over het steekincident waarbij een twintigjarige vrouw in de nacht van donderdag op vrijdag gewond raakte. In de buurt van het theehuis in de Leidse Hout werd de vrouw door een nog onbekende man aangevallen.

De man kwam vanuit de bosjes en viel het slachtoffer aan. Hij heeft de vrouw meerdere malen gestoken. Ondanks een massale zoekactie van de politie met onder meer honden en de inzet van een helikopter is de verdachte niet gevonden.

Het zou volgens de politie gaan om een witte man met een tenger postuur. Hij heeft kortgeschoren, blond haar en is rond de 1,70 meter. Zijn leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar. Hij droeg op het moment van het steekincident een licht T-shirt en een zwarte rugtas.

Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.