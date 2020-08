De Rooseveltstraat in Leiden wordt eind september opnieuw geasfalteerd bij het gedeelte tussen de Voorschoterweg en de nieuw aangelegde rotonde bij de Vijf Meilaan. De weg gaat tijdens de werkzaamheden twee avonden en nachten dicht.

Daarnaast worden er fietssuggestiestroken van rood asfalt aangelegd aan weerszijden van de straat. Aan de voetpaden wordt niet gewerkt, met uitzondering van een aantal locaties bij bomen.

De aannemer start op 20 of 27 september met de werkzaamheden. Dat is afhankelijk van wanneer het werk aan de Churchillbrug is afgerond en wanneer de Doctor Lelylaan weer open is voor het verkeer.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 19.00 uur en 5.00 uur. Vanaf 6.00 uur is de rijweg weer open voor verkeer. De bedrijfspanden aan de Rooseveltstraat zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar voor verkeer. Ook parkeren langs de weg is niet mogelijk.

Diverse inritten naar de bedrijven verkeren in slechte staat. Het herstel van deze inritten kan niet gelijktijdig met het asfalteren vanwege de klinkers of stoeptegels die er liggen. Die werkzaamheden worden daarom op een later tijdstip uitgevoerd.