De netten bij de Morspoortgarage worden begin september verwijderd vanwege plastic deeltjes die van de netten afbrokkelen. Dat meldt de gemeente Leiden vrijdag in een brief aan omwonenden.

De netten verbergen de constructie van beton en staal van de parkeergarage. De plastic deeltjes die van de netten afbrokkelen, komen in het milieu terecht en verontreinigen zo de omgeving van de garage. Ook vallen er stukjes in tuinen en in de singel.

De netten worden niet vervangen. Volgens de gemeente is daar geen duurzaam alternatief voor. Bovendien werd de garage in 2012 neergezet voor een periode van tien jaar. In de toekomst wordt er in dat deel van de stad een nieuwe woonwijk gebouwd.

Eerder werden de netten aan de zijde bij de Morsweg en de Bloemfonteinstraat al verwijderd.