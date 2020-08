De gemeente Leiden start begin september met de opknapbeurt van het Van der Werfpark. Zo worden onder meer de wandelpaden vervangen.

Verder worden in het park bomen en groenvakken opgeknapt en het beeld van burgemeester Van der Werf wordt vanaf de waterzijde beter zichtbaar. Ook de toegangen tot het park worden aangepakt.

"De paden in het park liggen er zo slecht bij, dat deze voorafgaand aan de overige werkzaamheden, in september worden vervangen", meldt de projectleider aan omwonenden.

Voor de opknapbeurt werd al in 2017 samen met de buurt een ontwerp gemaakt. De uitvoering van de plannen liet echter op zich wachten, omdat ze te duur bleken. Ook wilde de gemeente dat eerst de nieuwe parkeergarage onder de Garenmarkt klaar zou zijn.

De afgelopen periode heeft de gemeente het plan aangepast, waardoor het nu wel binnen het budget past. Ook is vorig jaar bodemonderzoek gedaan om vast te stellen waar kabels en leidingen in de grond zitten. Daarnaast is onderzocht welk effect de werkzaamheden op de bomen in het park hebben.

Om te voorkomen dat bomen schade oplopen is besloten om de paden niet te verbreden. Wel wordt het donkere asfalt vervangen door een lichtere verharding met een meer parkachtige uitstraling.

Het deel van de werkzaamheden dat na de schoolvakantie begint, moet voor Leidens Ontzet zijn afgerond. Begin volgend jaar gaat de opknapbeurt van het Van der Werfpark verder.