Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de Leidse regio is verdubbeld tot 46. Dat blijkt uit de coronacijfers van het RIVM tot zondag.

Gerekend per inwoner zit de regio nu weer dicht bij het landelijke gemiddelde. De meeste besmettingen in de regio kwamen net als de laatste drie weken uit Leiden met 33 besmettingen.

De afgelopen week was er geen sprake van opvallende clusters van besmettingen.

Binnen de GGD-regio waar de Leidse regio onder valt, Hollands Midden, is Gouda de afgelopen drie weken de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen. Afgelopen week kwamen er in Gouda 62 nieuwe besmettingen bij. Dat is zeven minder dan de week ervoor.

In de GGD-regio Hollands Midden zijn de afgelopen week twee mensen in het ziekenhuis opgenomen, een persoon uit Teylingen en een persoon uit Leiden. Ook is er één Leidse patiënt overleden.