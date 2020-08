De gemeente Leiden roept bewoners op om mee te denken over de toekomst van het stationsgebied. De gemeente organiseert op zaterdag 5 september een coronaveilige 'meedenkwandeling'.

Bewoners kunnen ideeën geven over onder andere de herinrichting van de locaties Morspoort, Morssingel en Conexxion. Ook over de onderwerpen duurzaamheid, identiteit en openbaar vervoer in het gebied kan worden meegedacht.

Naast de 'meedenkroute' stationsgebied, kunnen bewoners op 5 september ook meelopen met de 'binnenstadsroute'. Hierbij wordt aan de Leidenaar gevraagd om mee te denken over een groene, vitale binnenstad van Leiden. De routes starten op dezelfde plek en zijn te combineren.

Eerder dit jaar liet de wijkvereniging Stationsgebied Leiden weten boos te zijn over de keuzes die de gemeente maakt bij de herontwikkeling van de wijk. Er wordt volgens de bewoners te weinig nagedacht over de leefbaarheid van het woongebied.