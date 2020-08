De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht brand te hebben gesticht in een woning aan de Stuyvesanthof in Leiden. Niemand raakte bij de brand gewond.

Met behulp van een brandbare vloeistof zou de man de voordeur van de portiekwoning aangestoken hebben. De brandweer heeft het vuur snel geblust. De bewoners mochten na ventilatie weer hun flat in.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Over de aanleiding van de brandstichting of de relatie van de man met de bewoners van de flat, is nog niets bekend gemaakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.