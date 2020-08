De Stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp maakt vrijdag bekend dit jaar voor een andere intocht te kiezen zonder traditionele zwarte pieten. Daarnaast arriveert de Sint vanwege de coronamaatregelen niet per boot. Er is in plaats daarvan gekozen voor een rondtour.

De afgelopen jaren waren er bij de intocht van Sinterklaas in Leiderdorp traditionele zwarte pieten aanwezig. "Hoewel dat nooit tot problemen of protestacties heeft geleid, heeft de landelijke aandacht voor Zwarte Piet tijdens de vele Black Lives Matter-protestacties ervoor gezorgd dat we nog eens goed naar de Leiderdorpse Sinterklaasintocht hebben gekeken. Daarbij hebben we ons vooral afgevraagd welk beeld onze doelgroep krijgt voorgeschotelt", schrijft de organisatie van de intocht op hun Facebook-pagina.

Het Sinterklaasjournaal op de landelijke televisie heeft al afscheid genomen van Zwarte Piet. Uit contact met bijna alle twaalf Leiderdorpse basisscholen blijkt dat vrijwel alle scholen ook zijn overgeschakeld van zwarte pieten naar roetveegpieten, reden voor de stichting om ook over te schakelen.

"Omdat we een feest voor de kinderen willen maken, hebben we onze eigen sentimentele gevoelens uitgeschakeld en hebben we het besluit genomen om met ingang van 2020 nog uitsluitend roetveegpieten in te zetten", aldus de organisatie.

"De coronacrisis dwingt ons om kritisch te kijken naar de manier waarop we Sinterklaas dit jaar in Leiderdorp zullen ontvangen", meldt de organisatie. "Vanwege de anderhalvemeterregel zullen we grote mensenmassa's moeten voorkomen. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat de Sint dit jaar niet per boot zal arriveren".

Op zaterdag 21 november zal de goedheiligman toch het dorp niet overslaan. Er wordt een plan uitgewerkt voor een rondtour door Leiderdorp. "Wij hopen dan verspreid langs de route alle kinderen tegen te komen die normaal naar de Ockenrode of een van de winkelcentra zouden zijn gekomen."