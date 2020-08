Snackbar Bickels aan de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude heeft vrijdagmiddag een noodfoodtruck geopend. De snackkar vervangt tijdelijk de cafetaria waar donderdagochtend brand uitbrak.

Oorzaak van de brand was een oververhitte frituurpan. Door de schade was het niet mogelijk om gelijk weer open te gaan, waardoor de snackbar een alternatief in de foodtruck zag.

"Na de regen kwam bij Bickels geen zonneschijn, maar de zon is terug in de vorm van een foodtruck", zegt Gertjan van der Hoeven van Bickels.

Het is nog niet bekend wanneer de schade aan de snackbar hersteld zal zijn.