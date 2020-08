Zorgorganisatie Topaz heeft drie units van verpleeghuis Overrhyn in Leiden-Noord gesloten voor bezoekers. Op de afdelingen is corona vastgesteld, waardoor de bewoners voor een periode van minimaal veertien dagen in quarantaine worden gehouden.

Voor de andere afdelingen van verpleeghuis Overrhyn hanteert Topaz geen verbod, maar wel restricties. "We hebben mensen gevraagd om het bezoek te beperken", zegt woordvoerder Marjolein Staats van Topaz. "Er mogen maximaal twee personen per dag per bewoner op bezoek komen."

Een van de getroffen bewoners is de moeder van het Voorschotense D66-raadslid Jolien Schroots. Het leed van de bewoners wil Schroot graag verzachten met een bloemenactie.

"Er is behoefte aan troost en medeleven. Ik wil dan ook iedereen oproepen om een kaart, tekening of knutselwerkje met een bloem te sturen naar Overrhyn. Samen vormt dat dan een groot 'boeket' zodat de Overrhyn-mensen weten dat we met hen meeleven, want dit verdriet raakt heel veel mensen."