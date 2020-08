Een twintigjarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekincident op de Houtlaan in Leiden. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het incident vond rond 1.30 uur plaats. De vrouw liep met vrienden door het Leidse Hout toen ze uit het niets door een onbekende man werd aangevallen. De man zou haar meerdere keren hebben gestoken.

De vrouw raakte gewond en moest met een ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten zetten het park af en deden in de omgeving onderzoek. Ook werd er met een politiehelikopter gezocht naar de man. Hij werd niet gevonden en de politie is nog steeds op zoek naar de dader.

Getuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden. De verdachte is volgens de politie een blanke man van tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij droeg een wit shirt, een zwarte rugtas en had kort haar.