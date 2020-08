De Marrakech Lounge aan de Herenstraat in Leiden moet twee maanden dicht vanwege het niet naleven van de coronaregels. Dat heeft burgemeester Henri Lenferink besloten. Doordat er te veel mensen aanwezig waren, kon er geen 1,5 meter afstand worden gehouden.

In een brief aan de horecaondernemer gaat Lenferink uitgebreid in op de overtredingen die zijn geconstateerd. Op 25 juli werd om 23.29 uur geconstateerd dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er waren meer dan 135 mensen aanwezig die onderling geen 1,5 meter afstand konden houden.

Op 7 augustus is daarom een officiële last onder dwangsom afgegeven door Lenferink, die dat deed vanuit zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden.

De politie kwam in de nacht van 11 op 12 augustus langs bij de lounge om te controleren. Hierbij bleek dat er te veel mensen in het pand aanwezig waren. Daarop is besloten om de horecazaak tot 11 oktober te sluiten.