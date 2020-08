Bij snackbar Bickels op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude is donderdagochtend brand uitgebroken. De gealarmeerde brandweer schaalde de melding al snel op naar middelbrand.

De brand werd rond 11.30 uur gemeld. Met de inzet van twee autospuiten en een ladderwagen kreeg de brandweer de felle uitslaande brand snel onder controle.

De oorzaak van de brand is een oververhitte frituurpan die vlam vatte. Het is niet bekend wat de schade is.