Het filiaal van supermarktketen Albert Heijn in de Winkelhof in Leiderdorp heeft maandagavond alle gekoelde en bevroren producten vernietigd nadat er eerder die dag een urenlange stroomstoring was in het winkelcentrum. Volgens de manager van het filiaal kon de voedselveiligheid niet meer worden gegarandeerd.

Inmiddels is de supermarkt weer open en het assortiment aangevuld. De totale waarde van het vernietigde assortiment zal later duidelijk moeten worden.

De stroomstoring trof de supermarkt maandag op het heetst van de dag. Al snel werd duidelijk dat gekoelde producten het niet lang zouden volhouden. "We hebben de temperatuur de hele tijd in de gaten gehouden, maar uiteindelijk met pijn in het hart moeten besluiten om alle gekoelde producten te vernietigen", zegt supermarktmanager Nathan Ririhena tegen nieuwspartner Sleutelstad.

's Avonds werden alle koelingen leeggehaald door het supermarktpersoneel. "We hebben een stortcontainer laten komen waar alles is ingegaan", aldus Ririhena. Vervolgens bestelde de supermarktmanager voor dinsdagochtend zo veel mogelijk nieuwe producten om de gekoelde schappen weer te vullen.

De storing in Winkelhof trof meerdere straten rond het winkelcentrum. Over de oorzaak van de storing zegt netbeheerder Liander nog niets te weten. Een woordvoerder vertelt aan Sleutelstad dat er in de omgeving geen werkzaamheden waren en er ook geen sprake was van een gebroken leiding.