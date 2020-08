Een gaslek is maandagmiddag ontstaan in de Marijkestraat in Leiden door werkzaamheden in de tuin van een bewoner. De brandweer heeft het lek gedicht.

De bewoner sloeg een paaltje in de grond waar ook de gasleiding lag.

Het gaslek is in afwachting van netwerkbeheerder Liander door de brandweer voorlopig gedicht.