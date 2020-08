De brandweer heeft vrijdagmiddag een gestolen snorscooter uit de sloot achter de Leidse tennisclub Roomburg gehaald. Het voertuig was compleet gestript.

De melding over de scooter kwam van een voorbijganger die hem in het water had zien liggen. Wie de rechtmatige eigenaar is, wordt nog onderzocht.

Mensen die meer weten over de scooter, worden verzocht contact op te nemen met de politie.