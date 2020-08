Twee auto's zijn vrijdagochtend hard met elkaar in botsing gekomen onder het viaduct van de A44 op de Rijnzichtweg in Oegstgeest. Eén persoon moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Bij het ongeval raakte een van de auto's op de kop. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en nam één van de betrokkenen mee naar het ziekenhuis.

De politie was met diverse eenheden ter plaatse om het verkeer op het drukke kruispunt te regelen. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.