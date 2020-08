Het kabinet is "in principe" bereid om de Leidse farmaceut Apotex te helpen bij de doorstart, melden minister Tamar van Ark (Medische Zorg) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrijf werd met sluiting bedreigd nadat het in 2018 werd overgenomen door het Indiase bedrijf Auribindo

Apotex had voor de doorstart nog 6,7 miljoen euro nodig. Het kabinet zegt bereid te zijn dit bedrag te betalen. Wel zeggen Van Ark en Keijzer er direct bij dat over de details nog onderhandeld moet worden en dat er nog goedkeuring van de Europese Commissie nodig is.

Apotex is de grootste producent van generieke geneesmiddelen in Nederland. Dat zijn goedkope en veel gebruikte medicijnen waar meestal geen licentie meer op zit. Het gaat dan bijvoorbeeld om pijnstillers, antibiotica en middelen tegen hartritmestoornissen. Jaarlijks worden er 2,5 miljard pillen door de Leidse farmaceut gemaakt.

Vorig jaar meldde Auribindo plotseling dat het de Leidse fabriek per september 2020 wilde sluiten, omdat de productie in Nederland niet meer rendabel was. De productie zou goedkoper kunnen in India.

Noodzaak van generieke medicijnen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is de noodzaak van generieke medicijnen weer duidelijk geworden, ook op de politieke agenda. Zo pleitte GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver in april van dit jaar al voor het redden van de fabriek. Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) meldde toen dat hier achter de schermen aan gewerkt werd.

De doorstart wordt momenteel voorbereid door InnoGenerics, waar ook Auribindo aan wil meewerken. Van Ark en Keijzer zeggen dat ze vertrouwen hebben in de plannen van InnoGenerics en dat de risico's van de lening zeker opwegen tegen het maatschappelijk nut.

Maar ze willen nog wel onderhandelen over details. Er moeten bijvoorbeeld waarborgen komen voor de leveringszekerheid van medicijnen in Nederland en Europa.