Door een brand in een woning aan de Engelendaal in Leiderdorp is een persoon woensdag gewond geraakt, bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden na eerdere berichtgeving van het Leidsch Dagblad.

Het bankstel van de woning is in de brand gevlogen. De brandweer rukte uit na een melding rond 19.00 uur. Daarnaast was een ambulance ter plaatse.

De bewoner van de woning is gewond geraakt en met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.