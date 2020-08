Magic Circus, dat binnenkort in Leiden begint aan een landelijke tour, roept bezoekers op om hun eigen bekers mee te nemen. Het circus negeert daarmee de verplichting van de gemeente Leiden om statiegeldbekers bij evenementen te gebruiken.

Op aanraden van Veiligheidsregio Hollands Midden wilde het circus werken met wegwerpbekers, om de kans op besmetting van het coronavirus zo laag mogelijk te houden. Dat is in Leiden echter niet mogelijk, omdat alle evenementen in de stad sinds oktober vorig jaar moeten werken met verplichte statiegeldbekers.

"Dit is een typisch geval van een maatregel waarbij niet is nagedacht over de gevolgen", zegt een woordvoerder van het circus tegen nieuwspartner Sleutelstad. Het circus zegt het nut van statiegeldbekers voor een stadsbreed evenement als 3 oktober te begrijpen, maar voor een klein circus met weinig consumpties niet. Bovendien is het meenemen van eigen eten en drinken altijd al toegestaan bij Magic Circus.

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie aan Sleutelstad weten dat met het meenemen van eigen bekers niet aan de nieuwe verplichting uit de evenementenvergunning wordt voldaan. "Je kunt er niet vanuit gaan dat iedereen een eigen beker meeneemt, dus je zult toch bekers achter de hand moeten hebben. Daarnaast kunnen mensen ook wegwerpbekers meenemen, waardoor het hele idee van een statiegeldbeker verloren gaat."

De gemeente gaat graag in gesprek met het circus over een oplossing, zegt de woordvoerder. Vanaf 14 augustus treedt Magic Circus op in de regio Leiden.