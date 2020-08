Een bewoonster van de Merenwijk in Leiden is een crowdfundingsactie gestart voor een zwerfkat die maandag door buurtbewoners naar de dierenarts werd gebracht. Het dier had een wond in de nek.

Het dier mag bij wijkbewoonster Victorine Meuwissen thuis herstellen van de wonden, die inmiddels door de dierenarts zijn schoongespoeld. De behandeling en de benodigde penicillinekuur kostten in totaal zo'n 300 euro. Omdat er geen baasje bekend is, gaat de rekening naar Meuwissen.

Buurtbewoners zijn daarom een crowdfundingactie begonnen om geld in te zamelen voor de medische kosten.