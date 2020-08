Na een lang ziekbed is Marjo Heemskerk zondagavond op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De Leidse was decennialang een bekende verschijning in de stad. In 2006 werd ze gekozen als nachtburgemeester.

Daarnaast stond ze vele jaren achter de bar van verschillende Leidse kroegen. De laatste jaren was dat bij Lemmy's in de Morsstraat. Ook was ze jarenlang vrijwilliger bij Holland Centraal waar ze foto's maakte van Leidse gebeurtenissen voor de kabelkrant en later ook voor de website.

Heemskerk bracht de laatste periode van haar leven door in Hospice Issoria aan de Burggravenlaan. Op Facebook liet ze tot eind vorige week nog dagelijks van zich horen.

Op zaterdag 4 juli werd ze door haar dochter en enkele vrienden verrast met een bezoek aan het strand in Katwijk, waar ze per wensambulance naartoe werd gebracht. Het was haar laatste wens om daar nog een keer naar toe te kunnen met haar kleinkinderen.

Op de terugweg volgde nog een verrassing. De ambulance reed stapvoets een rondje over de Leidse singels waar zich in het geheim honderden vrienden en bekenden hadden verzameld om naar Heemskerk te zwaaien.