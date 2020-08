Leidse studentenverenigingen doen in een gezamelijk brief een oproep aan alle studenten in de stad: houd 1,5 meter afstand en zoek alleen sociaal contact als je gezond bent.

De recente ontwikkeling in Rotterdam, waarbij meerdere studenten besmet raakten met het coronavirus nadat ze een gezamenlijk feestje hadden gevierd, is de aanleiding voor de brief.

"Het is natuurlijk niet makkelijk om afstand te houden tot elkaar als het studentenleven in Leiden er juist op is ingericht om elkaar op te zoeken. Het is natuurlijk ook menselijk om weer contact met vrienden en vriendinnen te willen en om elkaar te ontmoeten op het terras, in het park of op de vereniging", schrijven de studentenverenigingen.

Vervolgens waarschuwen ze voor de gevolgen die het virus met zich mee kunnen brengen."Zo'n brandhaard (als in Rotterdam, red.) voelt voor jou misschien niet gevaarlijk, maar is dat wel degelijk voor je ouders, je opa en oma en voor de kwetsbare mensen om je heen."

"Als we ons niet aan de afstands- en hygiëneregels houden, is een toename van het aantal besmettingen in Leiden en omstreken een kwestie van tijd. Een lokale opleving van het virus zal het onderwijs op de universiteit of hogeschool weer overhoop gooien en zal je favoriete café of je studentenvereniging weer doen sluiten."

Oproep ook gericht op nieuwe studenten dit naar Leiden komen

Met de oproep richten de studentenverenigingen zich ook op de nieuwe groep studenten die dit jaar naar Leiden komt. "Daarnaast zal het de start van het studentenleven voor een nieuwe groep studenten nog moeilijker maken dan deze nu al is. Laten we dat met elkaar voorkomen. Houd afstand als je met je vrienden of vriendinnen weer bij elkaar komt, hoe moeilijk dat ook is."

"Alleen als wij ons allemaal consistent aan de vuistregels houden, kunnen we voorkomen dat onze stad, onze studies en ons studentenleven opnieuw tot stilstand komen. Ook op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wij samen studeren en elkaar ontmoeten in de stad. Ook op de 1,5 meter afstand is het Leidse studentenleven enorm de moeite waard", aldus de verenigingen.

De brief is ondertekend door: ALSV Quintus, LSV Minerva, SSR Leiden, VSL Catena, LVVS Augustinus, KSRV Njord, ALSRV Asopos de Vliet, ALSZV de Blauwe Schuit, ELSZWV Aquamania, ALSKV Levitas, Leidse Studenten Duikvereniging, SWV Plankenkoorts, NSL Leiden, ESV Ichthus, CSFR Panoplia, VGSL Franciscus Gomarus, AEGEE Leiden, SIB Leiden, SMG Sempre Crescendo, LSKO Collegium Musicium, ASV Prometheus, LSSV het Duivelsei, Dinsdag Avond Club en Plaatselijke Kamer der Verenigingen.