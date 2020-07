Een tentoonstelling over de markt door de afgelopen negen eeuwen heen is te zien op de Lammermarkt in Leiden. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de warenmarkt.

De tentoonstelling is te zien op deze locatie omdat de markt vanwege coronamaatregelen van de Nieuwe Rijn naar de Lammermarkt en de Beestenmarkt moest verhuizen.

De gemeente heeft besloten de tentoonstelling te organiseren omdat marktlieden bang waren dat bezoekers de nieuwe plek van de markt niet wisten te vinden.

"Het doel van de tentoonstelling is om te vieren dat we een markt hebben en zo geven we de Leidenaren een extra reden om naar de markt te komen", zegt Gijsbert van Es van de gemeente Leiden.

De tentoonstelling is nooit eerder vertoond en laat historische beelden van de markt zien. De expositie is tot en met 31 augustus te zien.