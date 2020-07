IJsclub Zoeterwoude brengt soep rond bij ouderen ter ere van het 125-jarig jubileum van de club. Donderdag bracht de ijsclub met hulp van vrijwilligers van de Zonnebloem soep langs bij 125 thuiswonende ouderen in de gemeente.

De activiteiten die IJsclub Zoeterwoude oorspronkelijk gepland had, moesten worden geschrapt, uitgesteld of aangepast vanwege de coronacrisis.

Voor de soepactie werd samengewerkt met Café De Meester. Daar zijn de maaltijden opgehaald door vrijwilligers van de Zonnebloem om uit te delen.

"Het is een activiteit die is gericht op de medemens en dat sluit naadloos aan bij de oorsprong van de ijsclub", zegt voorzitter Frank Captein.

"De ijsclub is ooit opgericht om ervoor te zorgen dat met name schippers in de winter toch nog wat werk hadden als tijdens de strenge winters van die tijd het gewone werk stil kwam te liggen. Dan konden ze de ijsbaan vegen."