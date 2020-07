Het Offerfeest is donderdagavond van start gegaan. De voorbereidingen van het feest verliepen dit jaar niet zonder slag of stoot. Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt weer, waardoor moskeeën het Offerfeest in aangepaste vorm moeten organiseren. Dit is hoe de Leidse moskeeën het Offerfeest vieren.

De twee Marokkaanse moskeeën in Leiden, Al Hijra aan het Ter Haarplein en Islamitisch Centrum Imam Malik (ICIM) in Leiden-Noord houden de deuren tijdens het hoogtepunt van het feest nog gesloten. Vanaf maandag gaan de deuren voorzichtig open en zijn bezoekers welkom, zolang de veiligheidsmaatregelen in acht genomen kunnen worden.

"We hadden te veel leden van de gemeenschap moeten teleurstellen. We gaan vanaf maandag open voor 120 mensen, om zo de coronamaatregelen te kunnen handhaven."

'In preken werd opgeroepen om Offerfeest vanuit huis te vieren'

De Turkse ISN Mimar Sinan Moskee bij het Kooiplein is wel geopend tijdens de start van het Offerfeest. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zich thuis te wassen, een mondkapje te dragen en bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Ook worden naam en telefoonnummer van alle bezoekers genoteerd, zodat mensen bereikt kunnen worden als er achteraf toch mensen ziek worden.

"Daarnaast heeft de imam de afgelopen tijd met regelmaat in preken genoemd dat het de verantwoordelijkheid van een moslim is om zo veel mogelijk het Offerfeest vanuit huis te vieren", aldus Ahmed Bulut, namens de Mimar Sinan Moskee.

Zo heeft de moskee moslims opgeroepen om wel elkaar te feliciteren, maar dat zo veel mogelijk telefonisch te doen. Ook wordt aangeraden om maaltijden met grote groepen te mijden. "Onze aandacht ging daarbij vooral uit naar de oudere, kwetsbare groep", aldus Bulut.

Vrijdagochtend werd, verspreid over meerdere ruimtes in de moskee, het ochtendgebed gehouden. In overleg met de gemeente was afgesproken dat ook een deel van het Kooiplein aan de kant van de moskee gebruikt zou kunnen worden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Naar verwachting wordt het plein vrijdagmiddag wel gebruikt tijdens het vrijdagmiddaggebed.