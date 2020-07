De fietsenstalling onder de Lorentz, de grootste fietsenstalling in Leiden, gaat zaterdag na maanden dicht te zijn geweest weer open. De fietsenstalling werd vlak voor de lockdown geopend, maar al vrij snel weer gesloten wegens de afname van het aantal gebruikers als gevolg van de coronamaatregelen.

Nu met de versoepeling van een aantal coronamaatregelen de toestroom weer op gang komt, kunnen fietsers hun fiets weer parkeren in de nieuwe stalling onder de Lorentz. Ook de andere fietsenstallingen in Leiden openen weer de deuren.

De regel dat fietsen niet langer dan twee weken aaneengesloten in de fietsenstallingen mogen staan, gaat op 1 september weer in. De fietsen worden vanaf zaterdag nog niet gelabeld en de gemeente gaat tot 1 september soepel om met fietsen die langer dan twee weken in de stalling staan. Fietsen die zijn weggehaald uit de stallingen worden langer bewaard.