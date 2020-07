Hulpdiensten zijn donderdagmiddag massaal uitgerukt voor een sloep die in de problemen was gekomen door een gesprongen leiding in de buurt van het Steneveltpark. Doordat de leiding gesprongen was dreigde de boot vol met water te lopen.

De hulpdiensten werden massaal opgeroepen voor assistentie omdat een van de opvarenden slecht ter been was. Met een pomp wist de brandweer het water uit de sloep te pompen.

Een boot van de brandweer heeft de gestabiliseerde sloep naar een veilige haven gesleept.