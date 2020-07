De gemeente Leiden heeft woensdag een aantal nieuwe verkeersborden geplaatst vanwege de verkeerschaos rondom de Hooglandse Kerk in de wijk Pancras-West, maar die is daardoor niet verholpen.

De chaos wordt veroorzaakt door automobilisten die de uitgang van de wijk niet kunnen vinden doordat de Hooigracht afgesloten is. De situatie leidt tot verkeersophopingen, auto's die over de middenberm elkaar proberen te ontwijken en spookrijders.

De gemeente Leiden heeft al verschillende maatregelen genomen om de verkeersdrukte te verminderen. Zo is de Nieuwe Rijn in oostelijke richting opengesteld zodat verkeer een andere uitweg heeft. Daarnaast is woensdag een verkeersbord voor een inrijverbod bij de Hooglandsekerkgracht geplaatst.

Het bord staat naast het huis van Jaap van Meijgaarden, wijkbewoner en voormalig voorzitter van de wijkvereniging. "Daarmee worden de verkeersproblemen in de wijk alleen maar groter", zegt hij. "De Nieuwstraat wordt ontlast, maar er is nu nog maar één weg voor auto's de wijk uit, namelijk de Koppenhinksteeg."

Volgens Van Meijgaarden is een inrijverbod in de Nieuwstraat ter hoogte van de Middelweg richting de Burcht de oplossing.