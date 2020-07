Woningcorporatie DUWO lijkt de deadline van maandag om de maatregelen die voor verkoeling zouden moeten zorgen in studentencomplex De Zwarte Dozen aan het Hildebrandpad in Leiden niet gehaald te hebben. Dat meldt een van de bewoners aan nieuwspartners Sleutelstad. De woningcorporatie zelf zegt te wachten tot het einde van de zomer om te zien wat de effecten van de maatregelen zijn.

Het complex kampt al sinds 2011 met hitteproblemen, en eerdere pogingen van DUWO om er iets aan te doen mislukten.

De hitte ontstaat in het gebouw doordat het complex met 504 woonunits "modulair gebouwd" zijn, wat inhoudt dat de kamers, die van tevoren zijn gefabriceerd, op elkaar zijn gestapeld. Daardoor kunnen de ruimtes hun warmte niet goed kwijt en kan het in de zomer warmer dan veertig graden in het gebouw worden.

Maatregelen voor betere ventilatie

DUWO deed vorig jaar een proef met zonwerende folie, maar ook dat hielp niet tegen de hitte. Daarom beloofde de huisvester dit jaar met betere oplossingen te komen. Met een magnetisch systeem moesten de deuren naar het trappenhuis zoveel mogelijk open gehouden worden, zodat het gebouw beter geventileerd wordt.

Daarnaast zouden in de loop van de zomer ventilatoren in de wooneenheden worden geplaatst en zou ervoor worden gezorgd dat de voordeuren van de studenten, met behulp van een ketting, veilig op een kier kunnen. Woningen aan de westzijde, die in het zonlicht het hardst getroffen worden door de hitteproblematiek, zouden bij die aanpak voorrang krijgen.

Een woordvoerder van woningcorporatie DUWO zegt druk bezig te zijn met De Zwarte Dozen. "We kunnen nog niets zeggen over de effecten die de maatregelen hebben, daarvoor zullen we echt moeten wachten tot het einde van de zomer. Het is wel zo dat de woningen die het hardst getroffen worden door de hitte voorrang krijgen en dus als eerste van een ventilator worden voorzien."