De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) heeft het online mediaplatform gelanceerd waarop alle 24 Leidse studentenverenigingen verenigd zijn. Het platform, studentenstadleiden.nl, is de laatste maanden ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en Leiden Marketing.

"Nu vanwege alle coronamaatregelen de eerste maanden van de studententijd er voor veel aankomende studenten anders uitzien dan andere jaren, biedt dit platform de mogelijkheid om in ieder geval online de grote variatie die de verenigingen bieden met elkaar te vergelijken", zegt Hein Laterveer van de PKvV.

Met de website wil de PKvV laten zien hoe breed het aanbod in verenigingen in Leiden is. Laterveer: "Je vindt er allerlei activiteiten, nieuwsberichten en sfeerimpressies. Ook is het een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de verenigingen, hoger onderwijsinstellingen en de partners uit de stad. Juist nu de fysieke mogelijkheden beperkt zijn, is de digitale aanwezigheid van groot belang en zijn we meer verbonden dan ooit."

Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, vindt het prachtig om te zien dat op de site alle verenigingen nu bij elkaar staan. "Zo kan elke student precies vinden wat bij hem of haar past. Studentenverenigingen zijn een belangrijk onderdeel van het studentenleven in Leiden."

Naast algemene informatie over de studentenverenigingen wordt het platform ook gebruikt om algemene kennis over Leiden te delen en kunnen studenten er op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Ook is er een centrale agenda van gerelateerde activiteiten voor studenten.