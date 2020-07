Het CDA en de VVD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland willen een oplossing voor het enorme fileprobleem dat tijdens de spits ontstaat in de regio Leiden door het bedienen van bruggen. De partijen steunen daarmee een eerdere oproep van de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.

De partijen en de gemeenteraden willen dat het provinciebestuur met een voorstel komt waarbij het sluiten van de bruggen tijdens de spits als oplossing moet worden meegenomen.

"De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren, wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto's die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden", benadrukt het Leidse CDA-Statenlid Moniek van Sandick.

"Niet voor niets meldde TomTom begin dit jaar dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?", vervolgt Van Sandick.

CDA en VVD maken zich zorgen door uitstel werkzaamheden

Het uitstellen van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) baart de partijen zorgen. Van Sandick spreekt over gestapelde problematiek bij het Lammenschansplein. "Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werkverkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de coronacrisis."

De Lammebrug dichthouden in de spits zou volgens haar al een eerste goede stap zijn naar een oplossing. Volgens het CDA-Statenlid kunnen ook de Julius Caesarbrug (fietsbrug), de Wilhelminabrug, de Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug worden dichtgehouden.

De Zuid-Hollandse fracties van het CDA en de VVD hebben aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en maatregelen te nemen om zowel de verkeershinder te beperken als de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.