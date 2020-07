Een automobilist is zondagochtend vermoedelijk onwel geraakt achter het stuur in Leiderdorp. Hierdoor raakte hij met zijn voertuig vier geparkeerde auto's.

De automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met zijn gezondheid is.

Ook is niet duidelijk of de betrokken voertuigen veel schade hebben opgelopen door het incident.