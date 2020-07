De Julius Ceasarbrug over het Rijn-Schiekanaal in Leiden wordt vanaf maandag tot eind augustus afgesloten. Er zal gewerkt worden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsoversteek bij de Kanaalweg.

De gemeente Leiden schrijft dat uit onderzoek is gebleken dat in de huidige situatie fietsers door het hoogteverschil moeite hebben om vanaf de Kanaalweg de Julius Caesarbrug over te steken. Ook gebeurt het regelmatig dat fietsers die de brug afrijden, door het hoogteverschil niet op tijd kunnen remmen voor het rode verkeerslicht. Hierdoor ontstaan onveilige situaties.

Om de verkeerssituatie veiliger te maken, wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven.

Vanwege de werkzaamheden zijn de brug en het fietspad langs de Kanaalweg vanaf maandag afgesloten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 28 augustus. De Kanaalweg is afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 28 augustus.