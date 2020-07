De gemeente Leiden heeft vrijdag samen met de 3 October Vereeniging en Koninklijke Horeca Nederland besloten dat er dit jaar geen kermis en livemuziek is met Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober.

Leidens Ontzet wordt dit jaar wel gevierd, maar in zeer beperkte vorm in verband met de coronamaatregelen. Zowel de traditionele als de nostalgische kermis gaan niet door. Ook zullen er dit jaar geen pontons in het water van de Nieuwe Rijn worden geplaatst.

"We werken hard aan een alternatieve programmering. Naast kleinschalige activiteiten op de Garenmarkt en bij De Waag zijn we bezig met een online programma", vertelt Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging.

De horeca in de binnenstad zal- afhankelijk van de dan geldende regelgeving- gewoon open zijn met Leidens Ontzet, maar zonder programmering. De gemeente en de 3 October Vereeniging hebben gezocht naar een alternatieve locatie buiten de binnenstad voor de kermis, maar dat bleek financieel niet haalbaar.

Er wordt nog gewerkt aan de definitieve programmering van Leidens Ontzet. Deze wordt na de zomerperiode stapsgewijs bekendgemaakt.