De Leidse Haven sluit zich aan bij de beweging Plastic Vrij Terras. De organisatie heeft als doel om terrassen vrij te houden van eenmalig gebruik van plastic.

De deelnemende ondernemers ondertekenen binnenkort de Plastic Vrij Terras-verklaring. Deze verklaring wordt zichtbaar opgehangen in de restaurants.

Het initiatief voor de plasticvrije Haven is een samenwerking tussen Duurzame Horeca Leiden, de Leidse actiegroep Plastic Spotter en We Are Nature, de initiatiefnemer van de Plastic Vrij Terras beweging. De gemeente Leiden steunt het initiatief vanuit het projectbudget Bedrijfsafval Binnenstad.

Voor het terrassenproject van Duurzame Horeca Leiden verzamelt Plastic Spotter zwerfplastic uit de grachten. Met de registratie van het verzamelde plastic moet het Leidse zwerfplastic beter worden bestreden.