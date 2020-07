Coronapatiënten in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgen voortaan sneller ontstekingsremmers. De verwachting is dat patiënten zo minder vaak op de intensive care belanden en sneller in redelijke gezondheid naar huis kunnen, zegt professor Evert de Jonge, hoofd van de intensive care bij het LUMC.

Het besluit volgt na het nieuws over een experimentele behandeling door het Limburgse medisch centrum Zuyderland en een groot Brits onderzoek waarvan de resultaten in juni bekend werden.

Zuyderland, dat locaties in Heerlen en Geleen heeft, meldde dinsdag dat een experimentele behandeling van het ziekenhuis de sterfte onder zeer zieke COVID-19-patiënten met 65 procent leek te kunnen verminderen.

Brits onderzoek naar ontstekingsremmer dexamethason

Het Limburgse onderzoek was voor het LUMC niet de enige aanleiding om de koers te verleggen: het sluit ook goed aan bij een groter Brits onderzoek waaruit blijkt dat toediening van de ontstekingsremmer dexamethason in een vroeg stadium kan leiden tot ongeveer 30 procent minder kans op overlijden.

Het LUMC kiest voor de Britse aanpak met dexamethason. Die aanpak verschilt enigszins van de Limburgse. Zo krijgen patiënten die na een week nog steeds ernstig ziek zijn niet automatisch een tweede ontstekingsremmer. "Die tweede trap kan namelijk nog lelijke bijwerkingen hebben", zegt De Jonge. "Dat is nog niet goed genoeg onderzocht."

Op dit moment liggen er weinig coronapatiënten in ziekenhuizen in de regio, maar zowel het LUMC als het Alrijne Ziekenhuis verwachten een nieuwe stroom patiënten.