Na een succesvolle proef met speciale containers voor oud papier in de Leidse wijk Kloosterhof, worden dit jaar nog bijna twintig wijken in de stad van de donkergrijze minicontainers voorzien. De bedoeling is dat op die manier papier beter kan worden hergebruikt.

Begin dit jaar werd de container in de Kloosterhof als proef geïntroduceerd om zo meer papier te kunnen hergebruiken. De proef bleek succesvol, aangezien er 21.000 kilo papier extra werd opgehaald dan een jaar eerder.

De gemeente kiest voor de papiercontainers, omdat Leiden meer afval wil scheiden en minder restafval wil overhouden. Wanneer papier eenmaal nat of vervuild is, is het niet meer herbruikbaar, terwijl de houtvezels uit droog en schoon papier tot wel zeven keer opnieuw kunnen worden gebruikt.

De introductie van de minicontainer voor papier gebeurt in fases. De gemeente leegt de container één keer per vier weken op een aparte ophaaldag. Via de Afvalwijzerapp kunnen Leidenaren een herinnering op hun telefoon ontvangen voor de ophaaldagen.