Een rijdende SRV-wagen trekt vanaf september door Leiden als mobiel servicepunt voor alle informatie van de 3 October Vereeniging over het Leidens Ontzet.

Normaal gesproken is het servicepunt van de 3 October Vereeniging te vinden in de Stadsgehoorzaal in Leiden, maar vanwege de coronamaatregelen ziet de 3 October Vereeniging zich genoodzaakt om te kiezen voor een alternatief.

Onder de naam '3 October in de buurt' zal de SRV-wagen door de straten rijden. Van 2 september tot en met 3 oktober gaat de bus op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op pad. Verschillende Leidse pleinen, parken en andere openbare ruimtes staan op de route.

In de wagen verkoopt de 3 October Vereeniging rood-witte merchandise en kunnen Leidenaren terecht met hun vragen over de viering van het Leidens Ontzet tijdens de coronacrisis. De vereniging maakt op een later moment nog bekend wanneer de bus door welke buurt rijdt.