De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een binnenbrand in een woning aan de Mahlerstraat in Leiden. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond rond 20.45 uur en kon snel geblust worden waarna de woning werd geventileerd. Eén persoon werd door ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.