De gemeente Leiden heeft een intentieovereenkomst getekend om de voormalige Kaasmarktschool aan de huidige gebruikers van de Kaasmarkt te verkopen. Dit staat in het collegebesluit van woensdag.

In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat de marktwaarde van het pand (1,7 miljoen euro) betaald moet worden. Ook moeten de gebruikers een termijn van zes maanden krijgen om een plan voor het pand uit te werken.

De kunstenaars die nu hun ateliers en andere werkruimtes in het oude schoolgebouw hebben, onderzoeken momenteel of aankoop een reële optie is. Ze hebben daarvoor de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt opgericht.

Als verkoop aan de huidige gebruikers niet lukt dan zal het pand worden verkocht door een makelaar.

De Stichting Stadsatelier heeft verschillende ¨ideeën voor het pand. Jaap Metzler, de voorzitter van de stichting, denkt aan een plek waar kunstenaars kunnen overnachten. Verder noemt Metzler artists in residence als mogelijkheid. Daarbij kunnen kunstenaars wonen en werken combineren.

De verbouwing van het pand zal ingrijpend zijn. Niet alleen bedrading en leidingen moeten door het hele pand waarschijnlijk worden vervangen. Ook de kozijnen zijn aan groot onderhoud toe. Daarnaast wordt de gevel aan de kant van het huidige parkeerplein opengewerkt met ramen tot op straatniveau.