De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar het Lakenplein in Leiden omdat een man en vrouw per ongeluk, naast vuilniszakken, ook hun persoonlijke eigendommen in de vuilcontainer hadden gegooid. Het ging om een tas met bankpassen en een sleutelbos.

De tas van de vrouw werd tussen het afval gevonden, maar helaas bleek de sleutelbos onvindbaar.

Het is al de vierde keer in twee weken tijd dat de brandweer moet uitrukken om persoonlijke eigendommen uit een container te halen.