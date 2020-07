Een camper is maandag in de sloot terechtgekomen langs de smalle Besjeslaan in Leiden.

De bestuurder van een camper maakte maandag rond 15.30 uur een inschattingsfout tijdens het keren van de kampeerwagen.

De camper raakte daardoor van de verharde weg. Een bergingsbedrijf is gekomen om de camper uit het water te halen. Er is niemand gewond geraakt.