Informateur Vincent Janssen gaat deze week met vertegenwoordigers van de VVD, het CDA en Hart voor Oegstgeest (HvO) in gesprek over een nieuwe coalitie voor het college van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.

De eerste voorkeur was een coalitie van VVD, CDA en D66, maar D66 wilde daar nog niet over praten. "Het vertrouwen in de VVD is daarvoor te ernstig beschadigd", zei D66-fractievoorzitter Elfred Bus afgelopen week in een uitzending tegen nieuwspartner Sleutelstad.

De fracties van de VVD, het CDA en HvO hebben laten weten met elkaar in gesprek te willen gaan. Informateur Janssen zal daarom met de drie partijen bespreken hoe het proces het beste kan verlopen en over welke onderwerpen ze het eens moeten worden. Daarnaast staan bestuursstijl en communicatie op de agenda.

Het eerste gesprek zal later deze week plaatsvinden.