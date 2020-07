De gemeente Leiden heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst over een jarenlang geschil. Het ging om niet betaalde overdrachtsbelasting over de huisvesting van het Da Vinci College in het schoolgebouw bij Leiden Lammenschans. Volgens de Belastingdienst ging het om 1,7 miljoen euro die de gemeente ten onrechte niet betaalde.

De kwestie liep zo hoog op dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in 2015 een inval deed bij de gemeente Leiden. Daarbij werden dozen vol administratie meegenomen. Het conflict duurde toen al vier jaar. Het geschil ontstond uit een meningsverschil over de kostprijs van het appartementsrecht dat de gemeente hanteerde voor de huisvesting van het Da Vinci College in het schoolgebouw bij Leiden Lammenschans.

De Belastingdienst vond dat er opzettelijk onjuist was gehandeld en meldde de zaak bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat leidde destijds tot de inval en een grootschalig onderzoek door de FIOD.

Wethouder Marleen Damen, die ten tijde van de inval over de Leidse financiën ging, zei een dag na de inval stomverbaasd te zijn over het onderzoek van de FIOD. Burgemeester Henri Lenferink uitte op zijn beurt zijn woede over de inval die de FIOD had gedaan.

'Afspraken leidden tot betaling'

De Belastingdienst schortte in 2016 het zogeheten Horizontaal Toezicht bij de gemeente Leiden op, in verband met het lopende strafrechtelijk onderzoek. Dat toezicht wordt gebruikt om afspraken te maken met de belastingplichtige instelling over de wijze van aangifte. Volgens de Belastingdienst kon zo'n "samenwerkingsovereenkomst" niet samengaan met een lopend strafrechtelijk onderzoek.

De belastingrechter heeft de gemeente en de Belastingdienst eerder dit jaar geïnstrueerd om alsnog met elkaar in overleg te gaan. Dat gebeurde en de gemaakte afspraken hebben er nu toe geleid dat de gemeente alsnog een bedrag aan overdrachtsbelasting betaalt. Daarin is ook een boetecomponent opgenomen. Het OM heeft de strafzaak daarom geseponeerd.