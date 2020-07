Vanwege werkzaamheden wordt de Korevaartstraat ter hoogte van de Hoogvliet vrijdag vanaf 20.00 uur tot de nacht van zondag op maandag 5.00 uur afgesloten voor autoverkeer.

Omdat de bushaltes op de Korevaartstraat en de Breestraat komen te vervallen rijdt er op zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur een pendelbus over de Breestraat.

Bedrijven in het gebied blijven bereikbaar, de parkeergarage boven de Hoogvliet is via de Sint Jorissteeg toegankelijk.

De Korevaartstraat is ook afgesloten in de weekenden van 21 augustus en 28 augustus.