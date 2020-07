Tientallen klimaatactivisten protesteren donderdagmiddag bij Rijksmuseum Boerhaave, waar koning Willem-Alexander aanwezig was om de nieuwe expositie Besmet! te openen.

Het protest richt zich tegen olie- en gasmultinational Shell, de hoofdpartner van het museum. De actievoerders deelden tijdens het protest aardolie-kleurige zeep uit aan de aanwezige pers.

De actievoerders protesteerden namens de actiegroepen Extinction Rebellion, Fossielvrij NL en Code Rood. De demonstranten roepen Boerhaave op om de banden met Shell te verbreken. In een open brief verzoeken ze het museum om "zich te ontsmetten door onder meer de sponsorrelatie met Shell te verbreken" en in de Raad van Toezicht geen mensen toe te laten met belangen in de fossiele industrie.

Boerhaave opent donderdag de nieuwe expositie Besmet!, een tentoonstelling die gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten.

(Foto: BrunoPress)