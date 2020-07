Een restaurant van zo'n 600 vierkante meter in een kelder aan de Langebrug is definitief van de baan. Het Leidse college laat in de horecavisie die woensdag werd vastgesteld weten niks te voelen voor een groot restaurant aan de Langebrug.

De aanvraag werd vorig jaar al afgewezen, maar in een conceptversie van de nieuwe horecavisie van de gemeente leek het stadsbestuur tot grote schrik van bewoners toch mee te willen werken aan een groot restaurant. In de definitieve versie van het beleidsstuk dat woensdag werd vastgesteld door het college blijkt de gemeente er toch niet aan mee te willen werken.

Wel wil de gemeente meewerken om de in- en uitgang van het pand te verplaatsen naar de Breestraat, waarmee de Langebrug ontlast zou worden.

Vastgoedeigenaar Oudendal Groep, de beheerder van het pand aan de Langebrug en Breestraat, kreeg een horecavergunning voor een kleiner restaurant in de kelder, met een oppervlakte van zo'n 330 vierkante meter en een maximale capaciteit van 110 gasten.

Dat de gemeente nu laat weten dat de ingang aan de Breestraat mag komen, maakt eigenaar Johan Oudendal niet zo veel uit. Hij zegt nog niet te weten of hij van de mogelijkheid gebruik wil maken. "Eerst moeten we maar zien dat de huidige vergunning de bezwaarprocedure door komt."

Einde van conflict tussen vastgoedeigenaar en bewoners

Verantwoordelijk wethouder Yvonne van Delft hoopt met dit "haakje" in de horecavisie dat de gemeente een einde kan maken aan het conflict tussen de vastgoedeigenaar en bewoners. "Als we er op deze manier samen uit kunnen komen, zou ik dat heel graag willen. Ik denk dat niemand zin heeft in ellenlang juridisch getouwtrek, wij als gemeente in ieder geval niet."

In de Breestraat geldt eigenlijk een horecastop. Door de ingang aan de Breestraat toe te staan, wil de gemeente de Langebrug ontlasten en zo de bezwaren die de bewoners hebben bij de komst van een nieuwe horecaonderneming in de straat wegnemen.