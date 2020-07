Het Leidse college van burgemeester en wethouders gaat een tijdelijke terrasvergunning verlenen aan nachtclub Wibar aan de Willem Barentszstraat. Dat laat het college weten na schriftelijke vragen van de CDA-fractie.

De nachtclub in de Leidse Zeeheldenbuurt kwam met het idee een biertuin naar Berlijns model te openen om tijdens de zomerperiode toch iets te kunnen doen, ondanks de coronacrisis.

Daarnaast heeft de nachtclub het geld hard nodig omdat de uitgaansgelegenheid hard getroffen wordt nu alle inkomsten wegvallen. De Leidse CDA-fractie had kritiek op het plan. De partij vond dat de biertuin alle grenzen te buiten gaat en stelde schriftelijke vragen.

De gemeente neemt het besluit op basis van een beleidsregel van het college over tijdelijke wijziging van omvang en inrichting van terrassen in coronatijd. Met die maatregel wordt het horecaondernemers makkelijker gemaakt een terras te openen of een bestaand terras groter te maken, om de gasten zo de gelegenheid te bieden onderling de 1,5 meter afstand te bewaren.

Het terras mag niet open zijn tot 2.00 uur 's nachts, zoals Wibar eigenlijk voor ogen had. De nachtclub heeft zich net als de rest van de horeca aan dezelfde eindtijden voor terrassen te houden. Het college laat weten dat de initiatiefnemers bij de gemeente hebben aangegeven alles te zullen doen om overlast in de buurt te voorkomen. Zo niet, dan zal de gemeente handhavend optreden.